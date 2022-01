Bylis “thyen” Erzenin dhe prek Superioren, fitojnë Korabi dhe Apolonia

Rikthimi i Bylis në Kategorinë Superiore pas vetëm një sezoni mund të konsiderohet një fakt i kryer. Ballshiotët të cilët kryesojnë bindshëm Kategorinë e Parë fituan edhe përballjen direkte ndaj Erzenit të vendit të dytë me shifrat minimale 1-0, duke u shkëputur në 8 pikë nga shijakasit që janë ndjekësit më të afërt dhe në +12 nga Korabi i vendit të tretë. Sfidën e Adush Muçës më të rëndësishmen e raundit të 17-të e vendosi një gol i Lorran në minutat e fundit të pjesës së parë, rezultat që mbeti i pandryshuar. Mori një sukses të rëndëishëm në garën për t’u ngjitur në Superiore Korabi që triumfoi 1-2 në transfertën sarandiote ndaj Butrintit falë golave të Taulant Markut dhe Dragoj.

Vazhdon ngjitjen në renditje edhe Apolonia që fitoi 0-2 në transfertën peqinase ndaj Shkumbinit, falë dygolëshit të Omerit, me fierakët që thelluan krizën e Shkumbinit. Përfundoi në barazim pa gola sfida tjetër me peshë e kësaj jave ajo mes Tomorit dhe Burrelit ndërkohë që Lushnja mori një pikë të rëndësishme falë barazimit 0-0 në transfertën e Pukës ndaj Tërbunit vendas. Besa pësoi një humbje të turpshme me shifrat 0-3 nga Podgradeci në shtëpi ndërkohë që Besëlidhja mposhti në Lezhë 3-1 Turbinën e Cërrikut.