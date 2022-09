Caktohet data për ndeshjen Arsenal-PSV, shtyhet sfida e “Topçinjve” me City-n

Sfida Arsenal-PSV Eindhoven ka një datë të re, vetëm pak ditë pasi u vendos shtyrja e saj. Ndeshja e raundit të dytë në grupet e Europa League e përcaktuar fillimisht për t’u luajtur me 15 shtator do të luhet më 20 tetor, duke nënkuptuar që takimi mes Arsenalit dhe Manchester City në Premier League do të zhvendoset në një datë tjetër.

Arsyeja e shtyrjes së ndeshjes së “Topçinjve” të Londrës në Europa League kishte të bënte logjistikën, më saktë me kapacitet njerëzore (forcat e rendit), teksa UEFA konfirmoi që nuk mund të sigurohet mbarëvajtja e ndeshjes për shkak të angazhimit te policisë në funeralin e Mbretëreshës. Si rezultat, dueli mes Citizens dhe Arsenalit, që pritej me interes të madh nga ana e publikut, do të luhet në një datë të dytë, që ende nuk është përcaktuar.

Arsenal dhe Manchester City janë dy skuadrat që i kanë bërë startin më të mirë edicionit të ri të Premier League-s. Skuadra e Mikel Artetës ka befasuar me rendimentin në fushën e lojës dhe me meritë mban vendin e parë me 15 pikë të grumbulluara, ndërkohë që kampionët në fuqi ndjekin në vendin e dytë me vetëm një pikë më pak.