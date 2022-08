Candreva ndërron skuadër, por mbetet në kampionatin italian

Antonio Candreva ndërron skuadër por mbetet në Serinë A. Sulmuesi 35-vjeçar ka mbyllur bashkëpunimin me Sampdorian dhe ka firmosur kontratë një vjeçare me opsion rinovimi me skuadrën e Salernitanës.

Futbollisti ka një eksperiencë të konsiderueshme në Serinë A, pasi ka luajtur me skuadra si Juventus, Lazio e Inter në të shkuarën, dhe ka qenë pjesë e Italisë për 9 vite në periudhën 2009-2018.

Ndërkohë, përveç Candrevës, Salernitana firmosi edhe me mesfushorin portugez Tonny Vilhena, i cili erdhi nga Espanyol në huazim me të drejtë blerjeje dhe do të mbajë fanellën me numrin 10 në klubin italian.