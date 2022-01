Cannavaro refuzon Poloninë, kandidat kryesor mbetet ish-sulmuesi i Milanit!

Polonia është ende në kërkim të një trajneri të ri pas largimit të papritur të portugezit Paulo Sousa i cili u largua nga stoli i përfaqësueses europiane për të marrë drejtimin e Flamengos në Brazil. Atëherë kur u mendua se vendin e Sousas do ta zinte italiani Fabio Cannavaro ky i fundit ka refuzuar të drejtojë Leëandoëskin me shokë.

Tashmë kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Polonisë është sulmuesi ukrainas Andriy Shevcenko i cili nëse përzgjidhet do të largohet nga stoli i Genoas. Polonia në eliminatoret e Katar 2022 bënte pjesë në grupin I sëbashku me Shqipërinë teksa u pozicionua në vendin e 2-të pasi i fitoi të dyja sfidat ndaj kuqezinjëve dhe do të marrë pjesë në fazën play-off.