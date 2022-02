Ceferin mbërrin në Tiranë, pas drekës me Duken takim në kryeministri me Ramën

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin ka mbërritur në Tiranë për një takim me presidentin e FSHF-së, Armand Duka, njëkohësisht anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, dhe kryeministrin Edi Rama.

Gazetari i Supersport, Jurgen Zela raportoi në një lidhje direkte se kreu i qeverisë evropiane të futbollit po drekon me presidentin Duka, teksa në orën 15:00 do të takohet me Ramën në kryeministri.

Më pas një vizitë në zyrat e FSHF-së, teksa Superport do të raportojë në kohë reale zhvillimet e ditës së sotme. Ceferin ka zbarkuar në kryeqytetin shqiptar në lidhje me zgjedhjet që do të mbahen për kreun e FSHF-së (2 mars).

Presioni i politikës nuk mungon, diçka kundër parimeve dhe pavarësisë së UEFA-s. Ceferin do të diskutojë edhe në lidhje me finalen e Conference League, që do të zhvillohet më 25 maj në “Air Albania”.

Axhenda e Ceferin

12:30 – mbërritja në Aeroportin “Nënë Tereza”

13:00 – drekë me presidentin e FSHF-së Armand Duka

15:00 – takim në kryeministri me kryeministrin Edi Rama

16:00 – vizitë në FSHF

18:00 – largimi nga Tirana