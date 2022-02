Ceferin, mesazh Ramës për ndërhyrjet politike, dy “roje” të UEFA-s monitorim procesit zgjedhor

Presidenti UEFA-s, Aleksandër Ceferin, vizitoi këtë të enjte Tiranën, duke mbështetur FSHF-në në prag të procesit zgjedhor për presidentin e saj e gjithashtu për të mësuar më tepër rreth organizimit të finales së Conference League, që është parashikuar të zhvillohet në datën 25 maj në Tiranë.

Në agjendën e tij 6-orëshe, ku ishte parashikuar një takim i afërt me presidentin e FSHF Armand Duka, kryeministrin Edi Rama dhe një vizitë në stadiumin “Air Albania” për finalen e 25 majit, Ceferin përcolli një frymë shumë pozitive te drejtuesit e FSHF-së, duke u dhënë atyre garanci se UEFA dhe ai personalisht do të mbështesin futbollin dhe nuk do të ketë ndërhyjë politike dhe institucionale që mund të pengojnë procesin zgjedhor, siç ka ndodhur në mënyrë të rëndomtë në këto javët e fundit.

Në takimin me kryeministrin Rama, siç është zbuluar nga SuperSport, ky i fundit madje i ka dhënë garanci kreut të UEFA-s se do të mbështesë futbollin dhe nuk do të ketë më ndërhyrje politike në vazhdimësi, duke nënkuptuar dhe ndërhyrjen deri tani në politikës mbi procesin zgjedhor. Për këtë arsye, dy zyrtarë të lartë të UEFA-s do të qëndrojnë në Tiranë dhe do të monitorojnë procesin zgjedhor për të rapotuar dhe në qeverinë e futbollit europian mbi ecurinë e tij dhe ndërhyjet e jashtme, të cilat, nëse do të vazhdojnë, do të kenë pasoja katastrofale për Shqipërinë, jo vetëm në futboll, por dhe në drejtime të tjera politike.

Pas takimit me Kryeministrin e vendit dhe në “Air Albania”, presidenti UEFA-s, Ceferin, vizoi dhe ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku shprehu mbështetjen e tij për FSHF-në dhe vlerësoi punën e bërë së fundi nga qeveria e futbollit shqiptar. Vizita 6-orëshe e Ceferenit ishte, deri diku, dhe një tregues se, nëse UEFA nuk ndërhyn në procesion zgjedhor, as qeveria dhe politika shqiptare nuk duhet ta bëjnë diçka të tillë, duke mbajtur duart larg futbollit.