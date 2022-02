Ceferin: Ramë dakord me Kryeministrin, për futbollin vendos futbolli

Aleksandër Çeferin, pas takimeve që pati me kreun e FSHF-së, Armand Duka, dhe Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, e bëri të qartë se UEFA nuk do të lejojë ndërhurje të jashtë, aq më tepër të politikës, në procesin zgjedhor të FSHF-së.

“Erdha sot për të vizituar Federatën Shqiptare të Futbollit dhe për të takuar z. Armand Duka, i cili është anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Në parim, UEFA nuk ndërhyn në proceset zgjedhore, por ne duam zgjedhje të ndershme dhe nuk duam asnjë ndërhyrje nga palë të tjera. Pata gjithashtu një takim me kryeministrin Rama sot, ne ishim të pak të shqetësuar për situatën, sipas raportimeve që kemi lexuar në media.”

Çeferin deklaroi më pas se ka marrë garanci nga Rama se për futbollin do të vendosë futbolli, duke shtuar më pas se dy përfaqësueses të UEFA-s do të qëndrojnë në vendin tonë për monitorimin nga afër të situatës.

“Jam i kënaqur që ramë dakord me Kryeministrin, që futbolli duhet të vendosë për futbollin. UEFA do të japë të gjithë mbështetjen e saj, do të sjellë përfaqësues këtu për të verifikuar korrektesën e zgjedhjeve dhe sigurisht që të mos ketë ndërhyrje nga asnjë palë jashtë futbollit.”