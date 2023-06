Çekia mposht Ishujt Faroe dhe merr kryesimin në Grupin e Shqipërisë

Në Grupin E të kualifikueseve për Euro 2024, grup në të cilin gjendet edhe kombëtarja e Shqipërisë, Republika Çeke nuk gaboi në transfertë ndaj Ishujve Faroe teksa fitoi me shifrat 0-3. Miqtë e zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë aty ku shënuan dy gola me anë të Krejci dhe Cerny, respektivisht në minutat 15 dhe 44.

Lexo edhe:

Në fraksionin e dytë, çekët e menaxhuan më së miri avantazhin madje duke gjetur edhe golin e tretë me anë të Cernyt që shënoi golin e dytë personal. Pas kësaj fitoreje, Republika Çeke ngjitet në vendin e parë të Grupit E, me shtatë pikë pas tre ndeshjeve të luajtura, duke lënë pas Poloninë dhe Shqipërinë me nga tre pikë. Vendi i katërt për Moldavinë me dy pikë dhe mbyllin grupin Ishujt Faroe me 1 pikë, me këta të fundit që do të presin Shqipërinë pas tre ditësh.