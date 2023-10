Çekia zbulon listën për ndeshjen me Shqipërinë, mungon sërish ish-i i Romës

Çekia do të luajë me Shqipërinë në Tiranë, më tetor (12 tetor), më pas në 15 tetor do të presë në Pilsen Ishujt Faroe.

Krahas dy ndeshjeve të ardhshme, kombëtarja çeke do të luajë edhe dy ndeshjet e mbetura kualifikuese për Kampionatin Evropian 2024 të organizuar nga Gjermania në nëntor, në Varshavë kundër Polonisë dhe në shtëpi kundër Moldavisë.

Para ndeshjeve të tetorit, Shqipëria është në vendin e parë në Grupin E kualifikues me 10 pikë. Çekët janë në vendin e dytë me dy pikë me pak por me një ndeshje më shumë për të zhvilluar. E ndjekur nga Moldavia gjithashtu me tetë pikë, Polonia me gjashtë dhe të fundit në grup janë Ishujt Faroe me një pikë.

Federata Çeke e Futbollit ka publikuar listën e futbollistëve të thirrur për sfidën me Shqipërinë dhe krahasuar me të grumbulluarit e shtatorit, ka një ndryshim mes portierëve: në vend të Tomáš Koubek është ftuar Aleš Mandous.

Në mesin e mbrojtësve këtë herë mungojnë David Zima dhe Jaroslav Zelený. Nga ana tjetër, janë ftuar David Jurásek dhe Martin Vitík. Ky I fundit është i vetmi që ende nuk ka luajtur titullar me Çekinë.

Futbollistët mesfushorë dhe sulmues të grumbulluar janë të njëjtë. Në listë janë kapiteni Tomáš Souček, Václav Černý, golashënuesi më i mirë i skuadrës çeke në kualifikuese me tre gola.

“Ne besojmë se Tomáš Souček dhe Vladimír Coufal do të sjellin formën e tyre të shkëlqyer nga Anglia edhe në ekipin kombëtar. Është fantastike të shohësh se ata po bëjnë mirë dhe janë forca e skuadrës”, tha trajneri Jaroslav Šilhavý në konferencën për shtypin të zhvilluar në Pilsen.

“Ftesa për Patrik Schick as është diskutuar. Ai është stërvitur për një kohë të gjatë vetëm dhe u desh ndoshta gjysmë viti para se të stërvitej me ekipin. Madje trajneri Xabi Alonso deklaroi se nuk do të mund të luajë deri pas pauzës së kampionateve, kështu që nuk kishte asnjë mundësi për ta thirrur Patrikun”, sqaroi trajneri i Çekisë.