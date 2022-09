Çekiçi “bën namin” në Turqi/ Supergol, tranversë dhe dëmtim brenda 30 minutave (VIDEO)

Endri Çekiçi është bërë protagonist në ndeshjen e Konyaspor në transfertë ndaj Galatasaray. Futbollisti i kombëtares shënoi në minutën e 15-të, golin e barazimit (1-1) për skuadrën e tij. Një super realizim nga ana e pogradecarit i cili shtangu portierin Muslera nga një distancë e konsiderueshme duke dërguar në festë shokët e skuadrës. 9 minuta më pas, sulmuesi i shkoi shumë pranë golit të dytë, por fati nuk ishte në anën e tij.

Por, për fat të keq ndeshja e Çekiçit zgjati vetëm 30 minuta me lojtarin që u zëvendësua si pasojë e një dëmtimi ndërsa kur janë në prag edhe ndeshjet e kombëtares, mbetet për t’u kuptuar shkalla e dëmtimit

Ky është goli i dytë për 25-vjeçarin në pesë ndeshje të këtij sezoni, teksa Çekiçi na ka mësuar tashmë me të tilla realizime që pa frikë mund të konsiderohen si kryevepra.

Në fund, Konyaspor e humbi ndeshjen me rezultatin 2-1, teksa pas këtij suksesi Galatasaray ngjitet në vendin e parë të klasifikimit me 16 pikë duke parakaluar pikërisht skuadrën e Çekiçit që mbetet në vend të dytë me 14 pikë.