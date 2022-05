Çela: Madhështore ajo që realizuam, çfarë kërkoj nga lojtarët

Kastrioti u mposht 1-3 nga Vllaznia në ndeshjen e fundit të këtij edicioni në Abissnet Superiore. Ekipi krutan e mbylli në vend të shtatë, teksa Emiliano Çela, i cili ka merita të jashtëzakonshme në qëndrimin e Kastriotit në Superiore, preku disa tema në deklaratën për Supersport.

“Kemi luajtur me ekipe që kanë pasur objektiva në vetvete. Gjithsesi, ne objektivin e kemi arritur prej gjashtë javësh. Të gjithë e dinë që kemi bërë diçka të jashtëzakonshme duke shpëtuar pa ‘play-off’ gjashtë javë përpara, madhështore!

Më vjen mirë që i shoh çunat duke u rritur dita ditës nga ana profesionale, duke punuar dhe duke luftuar. Jam shumë i lumtur. Shpresoj që klubi ua që klubi të vazhdojë me këtë mënyrë profesionalizmi dhe me këtë mënyrë pune.

Lojtarëve u komunikoj gjithmonë se si të sillen, brenda dhe jashtë fushës. Rëndësi ka që të jenë kokulur, të mbajnë stërvitshmëritë dhe të përmirësohen, pasi futbolli asnjëherë nuk ka fund.

E ardhmja? Nuk kam asgjë për të thënë me këtë gjë, sinqerisht. Po pres të takohem me drejtuesit dhe të vendosim se çfarë do bëjmë për të ardhmen”, deklaroi Çela.