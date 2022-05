Çela: Objektivin thuajse e kemi arritur, ndikoi lodhja

Emiljano Çela, trajner i Kastriotit, u shfaq i pashqetësuar pas humbjes me Skënderbeun, që e argumentoi me lodhjen e skuadrës,

“Jemi më këmbë në tokë dhe nuk mendojmë për zonën europiane, janë mediet që e thonë ose ka qenë dëshirë e lojtarëve. Sot nuk ndikoi presioni, por lodhja. Ishte një ndeshje që Skënderbeu e interpretoi mirë, ishte më agresiv, më i përqendruar. Ata bënë punën e vet, është gjynah që të shohësh një ekip kaq cilësor që të bjerë nga kategoria.”

Objektivi, i arritur: “U kam thënë lojtarëve të luajnë pa presion, të argëtohen, të gjejnë ritmin, të luajnë dhe të bëjmë më të mirën, të tregojnë vlerat e tyre, jo se nuk i kanë treguar. Nuk mund të hedhim poshtë djersën që kanë derdhur. Objektivin tonë pothuajse e kemi arritur.

E ardhmja: “Nuk e di, do të flasim me presidencën në fund të kampionatit. E kam thënë edhe më parë që do të doja të fillonte puna që tani me rinovimin e kontratave të lojtarëve. I kam thënë edhe presidentit që dua të vazhdoj, por janë gjëra që nuk janë në dorën time.”