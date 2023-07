Cephas-show në Kaunas, Shkupi hipotekon kualifikimin, Dukagjini feston në fund

Shkupi ka hipotekuar kualifikimin në turin e dytë të Ocnference League, pasi ia doli të triumfojë me rezultatin e thellë 0-5 në ndeshjen e parë ndaj lituanëve të Hegelmann.

Në Kaunas shkëlqeu sulmuesi nga Xhamajka, Cephas, që shënoi katër nga 5 golat e skuadrës shqiptare nga Maqedonia e Veriut, teksa goleada u kompletua nga Queven.

Sfida e kthimit mes dy skuadrave do të zhvillohet javën e ardhshme dhe do të transmetohet në ekranin e SuperSport. Bëhet fjalë thjesht për një formalitet për Shkupin, që do të provojë të kënaqë tifozët me një tjetër fitore me goleadë.

Lexo edhe:

Debutoi në Europë me fitore edhe Dukagjini, që triumfoi 2-1 në sekondat e fundit, ndaj luksemburgasve të Europe. Vendasit kaluan të parët në avantazh me anë të mesfushorit Bujar Shabani, por miqtë rikthyen baraspeshën me Pozo në shtesën e pjesës së parë. Kur dukej se gjithçka po shkonte drejt barazimit, ishte Iljasa Zulfiji që shënoi në shtesë golin e fitores për Dukagjinin…

Vetëm barazim 2-2 mori Gjilani i Klodian Duros në transfertën ndaj luksemburgasve të Niedercorn. Skuadra dardane e pa veten dy herë në disavantazh, por barazoi dy herë me golat e Ramadanit nga pika e bardhë, duke shtyrë kualifikimin për javën e ardhshme në “Fadil Vokrri”.