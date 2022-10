“Çfarë i thashë përpara golit”, shoku i skuadrës zbulon bisedën me Lukakun

Interi nuk hasi probleme përballë Viktoria Plzen. Zikaltrit fituan 4-0 dhe siguruan kualifikimin në 16 skuadrat më të mirë në Champions League si vend i dytë në grupin C, aty ku kryeson Bayern Munchen me 15 pikë të plota.

Qershia mbi tortë ishte goli i Romelu Lukakut, i cili u rikthye në fushë pas dëmtimit të pësuar në ditët e fundit të muajit gusht. Bomberi belg gjeti golin e parë europian pas rikthimit në Milano, duke gëzuar trajnerin, tifozët dhe shokët e skuadrës.

Lukaku u fut në fushë në minutën e 83’ dhe katër minuta më vonë dërgoi topin në rrjetë dhe “San Siro”-n në festë, duke treguar se nuk i ka humbur reflekset përpara portës kundërshtare. Federico Dimarco zbuloi pas ndeshjes bisedën e kryer me goleadorin përpara se të vinte goli i “pokerit”.

“E karikova Lukakun, sepse qëndronte jashtë prej dy muajsh, diçka aspak e thjeshtë për një sulmues. Ai ka nevojë të jetë pjesë e grupi tonë të madh. Të rikthehesh me gol pas dy muajsh jashtë, të mbush me besim. Romelu do të na ndihmojë shumë”, deklaroi anësori i majtë i Interit.