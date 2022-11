Champions League/ Caktohen datat dhe oraret e sfidave çerekfinale

Është hedhur mesditën e sotme shorti i Ligës së kampionëve, që ofroi edhe dy finale të parakohshme si Bayern Mynih – PSG dhe Real Madrid – Liverpool, teksa këtë pasdite janë përcaktuar edhe datat e oraret e sfidave të fazës së 1/8-ave.

Gjithçka do të startojë më 14 shkurt, në orën 21:00 me sfidat Milan-Tottenham dhe PSG-Bayern, teksa 8 çerekfinalistet do të kompletohen mbrëmjen e 15 marsit me Real Madrid-Liverpool dhe Napoli-Eintracht Frankfurt.

Ndeshjet e para:

Milan-Tottenham 14.02.2023, 21:00

PSG-Bayern Mynih 14.02.2023, 21:00

Club Brugge-Benfica 15.02.2023, 21:00

B. Dortmund-Chelsea 15.02.2023, 21:00

Liverpool-Real Madrid 21.02.2023, 21:00

E. Frankfurt-Napoli 21.02.2023, 21:00

Leipzig-Man. City 22.02.2013, 21:00

Inter-Porto 22.02.2023, 21:00

Ndeshjet e kthimit:

Benfica-Club Brugge 7.03.2023, 21:00

Chelsea-B. Dortmund 7.03.2023, 21:00

Tottenham-Milan 8.03.2023, 21:00

Bayern Mynih-PSG 8.03.2023, 21:00

Man. City-Leipzig 14.03.2023, 21:00

Porto-Inter 14.03.2023, 21:00

Real Madrid-Liverpool 15.03.2023, 21:00

Napoli-E. Frankfurt 15.03.2022, 21:00