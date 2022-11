Champions League, vendoset rekordi më negativ i fazës së grupeve

Rangers është zyrtarisht skuadra më e dobët në historinë e UEFA Champions League.

Skuadra e van Bronckhorst e mbylli fazën e grupeve me 6 humbje në 6 ndeshje, pra me 0 pikë, me vetëm dy gola të shënuar dhe 22 të pësuar.

Skocezët ishin në grup së bashku me Ajax, Napoli dhe Liverpool, ndërsa shënuan vetëm një gol në portën e holandezëve dhe një në portën e Liverpool, të dy u shënuan në “Ibrox Stadium”.

Diçka e tillë nuk kishte ndodhur kurrë më parë në histori dhe kështu, Rangers vendos këtë rekord negativ.