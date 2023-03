Championsi në Paris një mirazh, Mbappe i jep fjalën Realit

Telenovale Mbappe vazhdon. Siç bëjnë të ditur mediat spanjolle, sulmuesi francez është gati të lërë PSG dhe i ka dhënë fjalën Realit të Madridit për 2024.

Kjo pasi Mbappe, 24-vjeçar e shikon si të pamundur fitimin e Championsit me skuadrën parizienë dhe është i bindur se duke kaluar te Los Blancos skuadra e tij e ëndrrave jo vetëm do të fitonte trofeun e rëndësishëm por do të kishte mundësinë për të hyrë edhe në planin personal në panteonin e më të mëdhenjve të futbollit.

Lexo edhe:

Kontrata faraonike e Mbappe me PSG u rinovua pranverën e kaluar dhe në të ka dhe një klauzolë speciale që kushtëzon në mënyrë të paevitueshme aventurën e francezit me parizienët. Nëse PSG do të kishte fituar Champions League akordi i Kylian me klubin e Al Khelaifi do të ishte rinovuar automatikuisht deri në 2025, në rast të kundërt (sic edhe ndodhi me eleminimin nga Champions), akordin skadon në vitin 2024.