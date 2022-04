Charles Leclerc, “pole” në Melbourne, Hamilton niset i pesti

Falë një paraqitjeje të jashtëzakonshme në sekondat e fundit, Charles Leclerc siguroi “pole position” e Çmimit të Madh të Australisë, duke mposhtur Max Verstappen me vetëm 286 të mijëtat.

Nga rreshti i dytë do të nisen Sergio Perez, me makinën tjetër Red Bull, dhe Lando Norris, që regjistroi kohën e katërt më të mirë me McLarenin e tij.

Nga rreshti i tretë, Lewis Hamilton dhe George Russell, ndërsa flamuri i kuq i provokuar nga dalja e Fernando Alonsos nga pista e pengoi Carlos Sainz të marrë një vend më të mirë si i nënti.

Nisja

Vija e parë

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull)

Vija e dytë

Sergio Perez (Red Bull) Lando Norris (McLaren)

Vija e tretë

Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes)

Vija e katërt

Daniel Ricciardo (McLaren) Esteban Ocon (Alpine)

Vija e pestë

Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Alpine)

Vija e gjashtë

Pierre Gasly (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Vija e shtatë

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Vija e tetë

Mick Schumacher (Haas) Alexander Albon (Williams)

Vija e nëntë

Kevin Magnussen (Haas) Sebastian Vettel (Aston Martin)

Vija e dhjetë

Nicholas Latifi (Williams) Lance Stroll (Aston Martin)

Alonso jashtë pistës