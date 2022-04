Chelsea apo Barcelona, kapiteni merr vendimin përfundimtar

Barcelona vazhdon të insistojë për Cesar Azpilicueta, të cilit i janë shtuar 12 muaj në marrëveshjen që i përfundonte këtë verë me Chelsea, pasi ka luajtur një sasi të caktuar ndeshjesh këtë sezon.

Kapiteni i kampionëve të Europës kishte nevojë të luante 30 ndeshje për të nxitur një rinovim automatik, dhe ky opsion u aktivizua pas finales së Botërorit për klube më 12 shkurt.

32-vjeçari spanjoll, i cili është pjesë e “Bluve të Londrës” prej vitit 2012, mund të luajë në çdo pozicion të repartit mbrojtës. Në Spanjë ka optimizëm në lidhje me firmën me Azpilicuetën.

Ky i fundit dëshiron të vijojë karrierën në “Camp Nou” me skuadrën katalanase sipas AS dhe së shpejti do të takohet me drejtuesit e klubit londinez për t’u bërë të qartë vendimin e largimit.

Tani është vetëm çështje kohe rikthimi i lojtarit në La Liga, teksa Xavi, i cili beson shumë tek eksperienca e madhe e mbrojtësit, shpreson ta ketë në dispozicion për sezonin e ardhshëm.