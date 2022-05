Chelsea fundos Leedsin, Lukaku gjen golin në ndeshjen e dytë radhazi

Rëndohet situata e Leeds United në pjesën e fundit të klasifikimit pas humbjes 0-3 përballë Chelsea-t. Në “Elland Road” shënuan Mount që në minutën e katërt, Pulisic në të 55-tën dhe dhe Lukaku shtatë minuta para përfundimit të kohës së rregullt, me sulmuesin belg që e gjen golin për të dytën ndeshje radhazi.

Chelsea me këtë sukses praktikisht siguron pjesëmarrjen në Champions, pasi diferenca me Tottanhamin shkon 8 pikë, me skuadrën e Contes që ka tri ndeshje për të zhvilluar.

Nga ana tjetër, Leedsi me këtë disfatë të radhës mbetet në vendin e 18-të me 34 pikë, aq sa Burnley, që ka golaverazh më të mirë dhe një ndeshje më shumë për të zhvilluar.

Leicester City fitoi lehtësisht 3-0 përballë ekipit tashmë të rënë nga kategoria, Norwich, falë dy golave të Vardy-t dhe një të Maddison.

Evertoni nuk mori më shumë se një pikë përballë Watfordit të rënë, duke barazuar pa gola.