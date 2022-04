Chelsea, në krizë të thellë/ “Porcion sa për një lepur”, plas ironia në rrjet (foto)

Kriza ekonomike te klubi i Chelsea-t, pas sanksioneve të vendosura nga qeveria britanike për shkak të lidhjeve të Abramovich me Vladimir Putin, duket se është më e thellë seç mendohej.

Së fundmi në rrjet janë bërë publike foto të ushqimeve që konsumojnë lojtarët dhe ajo që bie në sy është sasia e vogël dhe fakti që vakti përmban vetëm lulelakër dhe selino.

Ndër të tjera publike është bërë edhe çmimi që paguhet për këtë vakt, që mund të konsiderohet qesharak dhe është 7.95 paund.

Komentet në rrjet në lidhje me fotot e ushqimeve që lojtarët marrin nga klubi në ndeshje janë të shumta, si: “Porcion i mjaftueshëm për një lepur.”

Three things

1. This doesn’t look that tasty

2. Portion size is barely enough for a rabbit

3. £7.95??? How much????

Not Scran worthy pic.twitter.com/f17esjVCwy

— Daz James 🏳️‍🌈: NHS Anaesthetic ODP & Nerd DM (@FoxCrewe) April 6, 2022