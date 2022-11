Chelsea sfidon Man. Cityn në “Etihad”, Potter i beson Brojës nga fillimi

Manchester City do të presë Chelsean në “Etihad Stadium”, në sfidën e vlefshme për fazën e 1/16-ave të EFL Cup, vlen të theksohet se trajneri i londinezëve, Graham Potter i ka besuar sulmuesit shqiptar Armando Broja nga minuta e parë.

Sfida do të startojë në orën 21:00 dhe do të transmetohet live në ekranin e SuperSport 2, teksa sulmuesi shqiptar do të ketë mundësinë të tregojë cilësitë e tij përballë një kundërshtari vërtetë të madh.

Formacionet zyrtare: