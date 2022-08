Chelsea sfidon Realin dhe Barcelonën për talentin 16-vjeçar nga Brazili, “joshin” prindërit e sulmuesit

Klubet europiane si gjithnjë tregohen shumë të vëmendshme kur vjen puna te zbulimi i talenteve, sidomos kur bëhet fjalë për ata nga Amerika-latine të cilët njihen për zhdërvjelltësinë dhe teknikën e lartë që posedojnë. Mjaftojnë të përmendim emra si Ronaldo, Ronaldinho e deri te Neymar apo Vinicius Junior që kur kanë mbërritur në Europë i kanë bërë të gjithë për vete. Këtë rrugë duket se do të ndjekë edhe 16-vjeçari, Endrick i Palmeiras.

Për djaloshin pritshmëritë janë tejet të larta dhe mjafton ideja që në garë për shërbimet e tij janë gjigandët e La Liga-s, Real Madrid dhe Barcelona. Mirëpo, klubet spanjolle bëjnë mirë të nxitojnë pasi tashmë në garë ka hyrë fuqishëm edhe Chelsea.

Madje, Blutë e Londrës kanë mbajtur bisedimet e para me Palmeiras dhe prindërit e sulmuesit të talentuar, me propozimin e anglezëve që është mirëpritur nga palët e përfshira. Nëse Chelsea ia del të firmosë me Endrick atëherë do të jetë e detyruar ta huazojë djaloshin deri kur ai të mbushë mboshën 18-vjeçare për shkak të rregullave të vendosura si pasojë e Brexit, daljes së Britanisë së Madhe nga Europa.