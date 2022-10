Chicharito “pengon” transferimin e ish-sulmuesit të Barçës te Galaxy

Eksperienca e Luis Suárez te Nacionali në Uruguaj mbyllet në nëntor. Me shumë gjasa, ish-sulmuesi i Barcelonës do të kërkojë një destinacion të ri, për të mos e mbyllur tani karrierën futbollistike.

MLS, kampionati elitar në Shtetet e Bashkuara, është gati të hapë dyert për të. Los Angeles Galaxy do të ishte destinacioni i preferuar i uruguaianit, por ndoshta jo skuadra ideale.

Pozicioni i sulmuesit në këtë skuadër është i mbuluar mirë nga meksikani Chicharito Hernández, i cili ka pasur sezonin më të mirë në MLS me Galaxy. Kontrata specifikonte se nëse ai do të shënonte më shumë se 12 gola, do të rinovonte automatikisht edhe një vit tjetër, Këtë objektiv, ish-sulmuesi i Manchester United dhe Realit e ka përmbushur.

Trajneri i Galaxy preferon skemën 4-3-3 me një sulmues të avancuar dhe nëse do të ketë në dispozicion si Chichariton ashtu edhe Suarezin duhet të ndryshojë rreshtimin për t’u bërë vend të dyve. Kjo është arsyeja pse e ardhmja e Suarezit te skuadra nga Kalifornia do të ishte e komplikuar. Tani, Luis Suarez mund të kërkojë alternativa të tjera në MLS, ku skuadrat që do ta mirëprisnin nuk mungojnë.