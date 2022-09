Chiesa dhe Pogba të dëmtuar, Allegri zbulon kohën e rikthimit

Në këtë fillim të sezonit, Juventus është përballur me dëmtime të shumta teksa bëhet fjalë për lojtarë kryesorë të organikës së bardhezinjve. Në fakt, lajme pozitive vijnë për Angel Di Maria që u rikthye në dispozicion të trajnerit Massimiliano Allegri ndërsa nuk mund të thuhet e njëjta për Paul Pogba dhe Federico Chiesa.

Të dy këta lojtarë nuk do të jenë të gatshëm edhe për të gjithë sfidat e muajit shtator teksa ai që konfirmoi ishte pikërish tekniku livornez në konferencë para ndeshjes së radhës në kampionat ndaj Fiorentinës.

“Shpresoj që Pogba dhe Chiesa të rikuperohen sa më shpejt të jetë e mundur, edhe pse nuk mendoj se do të jenë gati në muajin shtator. Ndoshta në fillimin e tetorit do të bashkohen me skuadrën dhe në momentin që do të jemi të plotë, atëherë mund të dhurojmë edhe performanca të bukura në fushë”, u shpreh Allegri.