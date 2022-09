City mposht Bayernin dhe Chelsea-n për talentin 16-vjeçar

Manchester City fiton konkurrencën me klubet e tjera të mëdha në Evropë për një talent 16-vjeçar. Bëhet fjalë për Farid Alfa-Ruprecht, adoleshentin nga Hamburgu, i cili shquhet për aftësitë e tij si sulmues i djathtë.

Skuadra e Pep Guardiolës fitoi garën me dy gjigantë evropianë, Chelsea-n dhe Bayernin. Sipas Fabrizio Romanos, gazetarit italian të specializuar në merkato, Manchester City e ka mbyllur nënshkrimin e yllit 16-vjeçar. Nënshkrimi u përfundua në ditën e fundit të ditës së afatit kalimtar të verës.

Adoleshenti gjerman shihet si lojtar i së ardhmes te Manchester City.

Farid Alfa-Ruprecht ka përfaqësuar Gjermaninë U-16 në dy ndeshje.

Manchester City have completed the signing of German U17 international Farid Alfa-Ruprecht [born in 2006] beating Chelsea and Bayern Munich also interested. 🔵🤝 #MCFC

Farid signed within this window and he’s U-18 player, regarded as one for the future internally at Man City. pic.twitter.com/caGVE1y66d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2022