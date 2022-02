Çmime simbolike për Partizani-Kukësi, dalin në shitje biletat

Çmime simbolike për një nga sfidat më të rëndësishme të javës së 23-të të Abissnet Superiores, Partizani – Kukësi, që do të zhvillohet të mërkurëm, në orën 16:45, në “Air Albania”. Klubi u kuq ka nxjerrë në shitje biletat me çmimë shumë të favorshme, për të pasur një mbështetje sa më të madhe nga tifozët. Të dyja tifozëritë “ultrase”, që do të vendoset pas portë, do të hyjnë në stadium për vetëm 100 lekë.

Në sektorët e tribunës përballë bileta do të kushtojë 500 lekë, ndërsa në tribën VIP, 3000 dhe 2000 mijë lekë të reja.