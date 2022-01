Çmimet e FIFA-s, zbulohen kandidaturat për trajnerin më të mirë

Më 17 janar, në Zyrih të Zvicrës do të zhvillohet ceremonia e “FIFA Football Awards”, ku do të shpallen më të mirët e vitit që lamë pas në futboll. Sot, qeveria e futbollit evropian ka zbuluar kandidaturat për trajnerin më të mirë në fushë për meshkuj dhe femra.

Kështu, për meshkuj, për këtë trofe individual do të rivalizojnë Pep Guardiola, kampion i Premier League-s me Manchester City-n, Roberto Mancini, kampion Europe me Italinë, dhe Thomas Thuchel fitues i Championsit me Chelsea-n.

Kandidaturat për futbollin e meshkujve:

Pep Guardiola (Spanjë / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Itali / Kombëtarja Italiane)

Thomas Tuchel (Gjermani / Chelsea FC)

Kandidaturat për futbollin e femrave:

Lluís Cortés (Spanjë / FC Barcelona)

Emma Hayes (Angli / Chelsea FC)

Sarina Ëiegman (Holandë / Kombëtarja Holandeze / Kombëtarja Angleze)