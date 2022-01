Coincencao: Onana te Interi, hap i madh përpara!

Trajneri i Kamerunit Toni Coincencao para ndeshjes debutuese në Kupën e Afrikës ndaj Burkina Fasos është ndalur për të komentuar zgjedhjen e portierit titullar të luanëve të Afrikës, Andre Onana i cili ka firmosur për Interin dhe nga vera e ardhshme do të jetë pjesë e skuadrës zikaltër.

“Më ka thënë që është shumë i lumtur. I uroj më të mirat e mundshme te Interi dhe shpresoj të përshtatet sa më shpejt me futbollin italian. Përsa i përket aspektit individual, Onana është i jashtëzakonshëm por shpresoj të jetë po kaq i mirë edhe në nivel skuadre. Kur vjen në kombëtare, Onana shfaq shumë besim te aftësitë e tij dhe kjo gjë e ndihmon edhe skuadrën. E dinim që do të firmoste me Interin nga një ditë në tjetrën dhe tani që ka firmosur jemi të lumtur për të dhe për rritjen e tij profesionale”, deklaroi trajneri i Kamerunit.