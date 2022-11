Çokaj: Kombëtarja si familje! Panathinaikos? Ekip legjendar, kthehem shpejt titullar

Enis Çokaj u transferua në muajin shtator nga Lokomotiva e Zagrebit te grekët e Panathinaikosit. Mesfushori ishte lojtari i fundit që iu bashkua skuadrës së njohur nga Athina, por ai ka besim se do kthehet në një titullar fiks.

23-vjeçari, i cili ishte përkrah Asllanit në prononcimin për shtypin, komentoi edhe dy miqësoret e kombëtares shqiptare ndaj Italisë (16 nëntor) dhe Armenisë (19 nëntor), të dyja të programuara për t’u zhvilluar në “Air Albania”.

Çokaj, autor i katër ndeshjeve me kuqezinjtë, theksoi se atmosfera dhe harmonia në Kombëtare është shumë e mire, teksa deklaroi se çdo lojtar ka nevojë për kohën e tij për t’u përshtatur tek ekipi i Rejës.

TRANSFERIMI – “Kisha disa vite te Lokomotiva e Zagrebit, tani jam pjesë e një prej ekipeve më legjendare në Greqi. Shpresoj të marr minuta dhe të kthehem titullar te Panathinaikosi dhe Kombëtarja.”

KOMBËTARJA – “Komunikimi dhe marrëdhëniet me shokët e skuadrës janë shumë të mira, jemi si familje. Rezultatet janë çështje fati. Ndeshja me Italinë është e madhe, por të gjithë jemi gati, gjithmonë.”

THIRRJA – “Secili duhet të japë 100% në Kombëtare, ambientimi do edhe kohën e vet, por besoj se me kalimin e kohës do ambientohemi shumë mirë.”

PANATHINAIKOS – “Pak e vështirë përshtatja, isha blerja e fundit e klubit, por me punë dhe stërvitje do të kthehem titullar i skuadrës.”