Conference League, Anderlecht-West Ham vazhdon me barazim

Anderlecht-West Ham është një nga sfidat më interesante të raundit të tretë të fazës së grupeve në Conference League dhe që po transmetohet ekskluzivisht në “SuperSport 5”.

Këto dy skuadra janë pjesë e Grupit B dhe deri më tani West Ham kryeson me 6 pikë, ndërsa Anderlecht ka marrë një fitore dhe një barazim, pra ka grumbulluar 4 pikë.

Në të njëjtin grup me ta janë edhe FCSB me vetëm 1 pikë në dy ndeshje dhe Silkeborg me zero pikë.

Anderlecht-West Ham (0-0)

Conference League