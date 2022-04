Conference League/ Roma me mision përmbysjen, Leicester në transfertën holandeze

Roma do të kërkojë përmbysjen në Olimpico në takimin e kthimit të Conference League ndaj “hirushes” së këtij edicioni, Bodo/Glimt. Ashtu si në fazën e grupeve skuadra e Jose Murinhos u mund në Norvegji, por këtë herë me një rezultat më të ngushtë, 1-2, duke i lënë të hapura mundësitë për një përmbysje në Itali. Roma shihet si një prej pretendenteve kryesore këtë sezon për të ngritur trofeun e këtij kometicioni në Tiranë në fundin e majit, por si fillim i duhet që t’i bëjë gjërat mirë ndaj norvegjezëve që i kanë befasuar të gjithë në këtë edicion.

Roma nuk ka fituar asnjë nga tre përballjet e këtij edicioni me Bodo/Glimt, teksa ka pësaur 2 humbje dhe 1 barazim, por një tjetër rezultat veç fitores do bënte që italianët ta ndalin këtu rrugëtimin e tyre, Norvegjezët në anën tjetër synojnë që të vijojnë me rekordin e ndeshjeve në arenën ndërkombëtare në një seozn, teksa kjo ështëe sfida e 20-të për ta, diçka që nuk e ka arritur askush më parë.

Barazimi pa gola në ndeshjen e parë mes Leicester dhe PSV e bën akoma dhe më intrigues takimin e dytë mes këtyre dy skuadave. “Dhelprat” do të sfidojnë në “Philip Stadion” skuadrën e Roger Shmitd, që tashmë duket se e ka kthyer në një objektiv parësor Conference League, teksa në kampionat duket e vështirë që të parakalojnë Ajax.

PSV ka marrë 6 fitore dhe një barazim në shtatë ndeshjet e fundit si pritës, ndërsa anglezët kanë arritur vetëm 2 fitore në 15 ndeshjet e fundit jashtë fushe në të gjitha garat. PSV kërkon që të thyej dhe një rekord negativ, teksa është eliominuar në 9 nga 10 herët që ka arritur në çerekfinale dhe do tentojë që të shfrytëzojë pikërisht momentin e mirë që po kalon, teksa nuk humbet prej 15 ndeshjesh.

Sa i takon dy përballjeve të tjera, Marsella do të udhëtojë si favorite në Greqi, ku do të këkrojë që të menaxhojë suksesin 2-1 të arritur në shtëpi, ndërsa në Çeki Slavia Prague dhe Feynoord luajnë gjithçka për gjithçka në përballjen e kthimit, pasi takimi i parë në Holandë u mbyll me rezultatin 3-3.