Conference League/ Super Fiorentina, bind me 3 gola përballë Hearts (VIDEO)

Hearts-Fiorentina u mbyll me rezultatin 0-3, golin e parë e realizuan italianët, me Mandragoran që e dërgoi topin në rrjetë në minutën e 4’, me një goditje me kokë.

Ndërsa në minutën e 42’ një perlë e Kouame e thelloi avantazhin e Fiorentinës. Situata u vështirësua për Hearts, pasi ën minutën e 48’ Neilson mori karton të kuq dhe e la ekipin e tij në inferioritet numerik. Ndërsa në minutën e 79’ Fiorentina gjeti golin e tretë me Jovic, i cili u asistua nga Kouame.

Hearts-Fiorentina (0-3)

Conference League

79’-Gool! Fiorentina gjen golin e tretë pas një kundërsulmi. Falë një asisti nga Kouame, Jovic e dërgon lehtë topin në rrjetë.

42’-Gool! Fiorentina thellon avantazhin. Kouame u dhuron golin e dytë italianëve me një goditje spektakolare.

04’-Goool! Fiorentina gjen shpejt rrugën drejt rrjetës, pas një goditje me kokë Mandragora u dhuron avantazhin italianëve.