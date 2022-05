Conte: Drejtuesit më mirë të mos e shohin listën e merkatos! Sulmuesi? Qëndron 100%

Tottenham i Antonio Conte është në garë për vendin e katërt në Premier League që i mundëson skuadrës londineze pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, ndërsa këtë fundjavë iu duhet të kalojnë një provë të vështirë si ajo ndaj Liverpool në Anfield.

Megjithatë, i gjendur në pikën më delikate të sezonit, tekniku italian ka gjetur kohën edhe të mendojë për sezonin e ardhshëm ndërsa së fundmi është shprehur se ka një listë të gjatë me lojtarët që do t’i paraqesë drejtuesve të Tottenham, ndërsa shtoi se Kulusevski do të jetë një futbollist i anglezëve edhe për sezonin e ardhshëm pavarësisht se është aktualisht i huazuar nga Juventus.

“Në po e mbyllëm këtë sezon me një total prej 15 futbollistësh dhe për momentin nuk është koha e duhur për t’i dorëzuar drejtuesve listën me lojtarët që duhen transferuar në merkato. Por, është një listë e gjatë e cila nuk do t’i gëzojë shumë sepse kemi nevojë për elementë të rinj. Kulusevski është në huazim dhe kjo është e vërteta, mirëpo them se është një marrëveshje e mbyllur. Ai do të jetë lojtar i Tottenham në sezonin e ardhshëm, e besoj 100% këtë”, u shpreh Conte.