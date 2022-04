Conte përballet me Eriksen dhe nuk i kursen komplimentet për danezin

Antonio Conte dhe Christian Eriksen ishin dy nga protagonistët e fitores së titullit të Seria A nga Interi vitin e kaluar.

Tashmë ata të dy, që dikur njëri në krye të stolit dhe tjetri në fushën e blertë i dhuruan titullin “zikaltërve” të Italisë, do të gjenden përballë njëri-tjetrit në Premier League.

Duke folur në konferencën për mediet përpara përballjes Brentford-Tottenham që do të luhet këtë të shtunë në orën 18:30, tekniku i “Spurs” u shpreh i lumtur që do e rishikojë danezin në fushën e lojës, pas infarktit që pësoi në Euro 2020 përpara rreth një viti.

“Jam shumë i lumtur që do e shikoj atë sërish dhe jam i lumtur që ai luan futboll. Mos të harrojmë çfarë i ndodhi Eriksenit dhe familjes së tij në qershor. E takova atë sapo erdhi te Brentford. Fola me të dhe familjen e tij, Eriksen nuk është vetëm një lojtar i rëndësishëm, por është gjithashtu një njeri i jashtëzakonshëm, i uroj gjithë të mirat tani dhe në të ardhmen. Do ishte kënaqësi ta shihja sërish në fushë nesër.”-deklaroi Antonio Conte.