“CR7 i trishtuar, as që e di himnin e Europa League!”, ish-shoku i del në mbrojtje

Cristiano Ronaldo po kërkon me ngulm largimin nga Manchester United. Ekipi anglez do të garojë në grupet e Europa League sezonin e ardhshëm, kompeticion ku ylli portugez e ka të “pamundur” të luajë.

Chelsea ka ofruar 14 milionë paund për kartonin e 37-vjeçarit, ndërkohë që drejtuesit e Bayern Munchen nuk kanë ndërmend t’i dhurojnë një kontratë për shkak të moshës së madhe të lojtarit.

Rio Ferdinand, ish-shoku i skuadrës i CR7 tek United, ka folur rreth situatës së pesë herë fituesit të “Topit të Artë”, duke e mirëkuptuar dhe duke i dalë në krah sulmuesit të famshëm.

“Sigurisht që Cristiano nuk është i lumtur. Kushdo që dëshiron të fitojë ndeshje futbolli apo trofe, kushdo që është mësuar të fitojë dhe të garojë çdo vit për titujt më të rëndësishëm, nuk mund të jetë i lumtur nëse sezonin e ardhshëm nuk do të ketë shanse të fitojë.

Ai është i pakënaqur prej faktit që nuk do luajë në Champions League, ai as që e di himnin e Europa League… Nëse do ta dëgjonte, CR7 menjëherë do të mendonte: ‘Çfarë dua unë këtu?’

Kam dëgjuar kaq shumë komente, madje edhe mungesë respekti ndaj Cristiano Ronaldos. Ai është sportisti më profesionist që kam parë ndonjëherë në 15 vitet e fundit. Ndërkohë, njerëzit shprehen se ai nuk është profesionist pasi nuk është bashkuar me United në stërvitje…

Unë mendoj se Ronaldo ndodhet në jahtin e tij dhe shikon se si City bleu Haaland dhe Philipps, dhe se si Liverpool firmosi me Nunez. Arsenali gjithashtu po lëviz dhe Cristiano po pyet veten se kur United do të bëjë diçka…”, deklaroi Rio Ferdinand.

