Crespo ndërron kontinent, do drejtojë ekipin që fitoi titullin në sezonin debutues

Hernan Crespo ka qenë një nga goleadorët më të mirë që ka nxjerrë futbolli argjentinas. Si futbollist fitoi trofe me Parmën, Lazion, Interin, Milanin, Chelsea dhe River Plate, teksa në vitin 2014 filloi karrierën e trajnerit.

46-vjeçari ka drejtuar skuadra si Modena, Banfield apo Defensa y Justicia (Kupa Sudamericana 2020). Crespo punoi në Brazil vitin e kaluar, duke drejtuar Sao Paulo në periudhën shkurt-tetor, ekip me të cilin fitoi titullin Paulista. Ish-sulmuesi ka arritur akordin me klubin e ri.

Sky Sport raporton se Crespo do të transferohet në Katar te Al Duhail. Marrëveshja me drejtuesit e klubit aziatik është arritur dhe argjentinasi do të firmosë deri në 2023 me ekipin e vetëm në Katar që fitoi titullin në sezonin e saj debutues.