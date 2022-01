Çudia me votat, Fernando Santos përjashton Ronaldon!

FIFA i ka bërë publike të gjitha votat e trajnerëve dhe kapitenëve të përfaqësueseve për “FIFA The Best”. Sigurisht që zgjedhjet janë subjektive, por ka nga ato zgjedhje që janë të vështira për t’u shpjeguar. Messi, për shembull, nuk përfshin në treshen më të mirë fituesin Lewandowski. As që bëhet fjalë të votojë për CR7. Kuptohet që as Cristiano nuk e “harxhon” qoftë një pikë për Messin, por portugezi i jep pikët maksimale Lewas. Befasinë më të madhe në përzgjedhje e bën trajneri i Portugalisë, Santos, që nuk i jep pikë Ronaldos!

Më poshtë votat e disa prej emrave më të rëndësishëm të futbollit: