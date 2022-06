Curry madhështor, 43 pikë! Golden State barazon Finalet!

Ekuilibër. Golden State barazon finalet e NBA 2-2 falë Steph Curry, duke fituar garën e katërt 107-97 me plot 43 pikë të fenomenit të saj, gjatë një sfide ku për një kohë të gjatë pa spektrin e një disfate që do ta çonte avantazhin e Celtics në 3-1, një rezultat që vetëm një skuadër në gjithë historinë e NBA ja ka dalë ta përmbysë. Boston Celtics, para publikut të tyre hedhin tej një shans të artë. Në fakt në pjesën e parë dha një ndjesi të qartë superioriteti, të ruajtur madje dhe në periodën e tretë , kur Curry ngriti edhe më tej nivelin e tij stratosferik, për t’i ridhënë oksigjen Golden State, duke bërë pastaj diferencën në të katërtën. Të hënën në San Francisco rinis gjithçka nga 2-2 dhe sido që të shkojë Finalet kthehen të premten e ardhshme në Boston, për faj apo për meritë gjithmonë të Curry.

FENOMENI

Steph bëri fenomenin. Shpëtoi Golden State, ja doli të bënte të heshtnin butë e publikut të shtëpisë për ti futur frikën. Për segmente të tëra ishte një sfidë Curry-Celtics më shumë se sa Warriors-Celtics. Kjo pasi Golden State për 3 perioda nuk ishte skuadër, por një “one man show”. Nuk ndihmoi zgjedhja e Kerr për të futur Porter në pesëshe në vend të Looney, për të cilin trajneri u pendua që pas pesë minutash, sulmi nuk ishte kërcënues si zakonisht dhe mbrojtja u zgjua vetëm në periodën e katërt. Gjithcka varej nga Curry, që u tregua një fenomen i vërtetë, një kometë Halley që kur kalon vetëm admirohet, nuk u tërhoq kurrë pas, pavarësisht ulërimave të TD Garden, dhe luajti një ndeshje epike. Ishte pikërisht motivi sepse Warriors kishin ende një shans në periodën e katërt, kur me rizgjimin e Thompson që realizoi 8 nga 18 pikët e tij, dhe mbrojtjen që neutralizoi sulmin e Celtics, Golden State shënoi një rezultat të pjesshëm 14-3 me të cilin fitoi praktikisht ndeshjen. Green ishte sërish me oshilacione, ndërsa X-Factor i vërtetë ishte Wiggins me 17 pikë dhe 16 rikuperime.

SHANSI I HUMBUR

Boston i kishte vënë Warriors me shpatulla për muri, por nuk ja doli ti hidhte në tapet, pasi pësoi goditjet e Curry. Steph çoi në krizë mbrojtjen, që nuk kuptoi asnjëherë se si ta ndalte, dhe bëri që të ngecte dhe sulmi. Jayson Tatum që në fillim shpërtheu, e mbylli me 23 pikë dhe një rekord të keq, 8/23 në gjuajtje. Jaylen Brown me 21 pikë u ndal në 9/19. Boston humbi 55-42 në duelin e rikuperimeve, me Robert Williams që nga një mur i pakalueshëm çuditërisht u rrëzua. Marcus Smart shkëlqeu vetën në periodën e katërt, Derrick White në finale shëtiti fanellën. Udoka para ndeshjes kishte thënë se për Celtics kjo ishte një sfidë si gjithë të tjerat, por presioni i të qenit në finale, i një publiku shumë të nxehtë që ëndërron me sy hapur titullin e 18-të u ndie. Në vend që të udhëtojë drejt San Franciscos me një avantazh të madh, Boston shkon në Kaliforni duke pyetur veten se çfarë ndodhi.

NDESHJA

Curry me 12 pikë në periodën e parë tregoi menjëherë se e kishte lënë pas dëmtimin në sfidën e tretë, Tatum duke shënuar po kaq tregoi se Celtics ishin gati. Rezultati 28-27 për Bostonin në sirenën e parë ishte konseguenca e një trepikëshi në fund nga Grant Williams, rezultati 54-49 në pushim ishte konseguenca e një marshi më shumë nga të zotët e shtëpisë. Golden State shpresonte në spektaklin e zakonshëm të periodës së tretë , por përkundrazi hasi sërish vështirësi, i mbajtur në lojë vetën nga madhështia e Curry që me 14 pikë i dhuroi miqve, avantazhin 79-78 në rënien e sirenës. Boston dukej se mund ta kontrollonte ndeshjen në 6 minutat e para të periodës së katërt, por Curry rriti edhe më tej nivelin, dhe lançoi rezultatin e pjesshëm 14-3 falë të cilin Golden State e bënë ndeshjen të tyren. Finalet, falë tij rikthehen në barazim.