Dalic bojkoton votimet e “FIFA The Best Football Awards”, zbulohet shkaku

Zlatko Dalic nuk mori pjesë në votimin për më të mirët e ”The Best FIFA Football Awards”, ceremoni që u organizua në Paris. Trajneri i Kroacisë, shpjegoi vendimin e tij për të braktisur votimin me anë të një letre zyrtare të publikuar në faqen zyrtare të Federatës.

“Jam i zhgënjyer me qëndrimin e FIFA-s ndaj kombëtares kroate. Besoj fuqimisht se, bazuar në gjithçka që kemi arritur, ne meritojmë më shumë respekt nga organi drejtues i futbollit botëror. Jemi e vetmja Kombëtare që kemi qenë në top katërshe në Botërorin e Katarit dhe në Ligën e Kombeve.

