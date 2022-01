Dani Alves: Do hezitoja për të firmosur me një 38-vjeçar, vetëm nëse ai quhet Messi apo Ronaldo!

Dani Alves është rikthyer te Barcelona dhe do të kontribuojë për të ringritur skuadrën katalanase në pjesën e dytë të sezonit. Edhe pse në moshën 38-vjeçare, trajneri Xavi Hernandez nuk e mendoi dy herë rikthimin e brazilainit ndërsa së fundmi, vetë Alves ka theksuar se nëse do të ishte vetë në rolin e trajnerit atëherë do të hezitonte për të firmosur me një futbollist të moshës 38-vjeçare.

Alves shton se do ta konsideronte një akord me futbollist 38-vjeçar vetëm nëse ai do të quhej Ronaldo, Messi, Ibrahimovic apo nëse do të ishte vetë ai.

“Nëse pyesni nëse unë do të firmosja me një lojtar 38-vjeçar, atëherë me sinqeritet iu them se do të hezitoja. Por, kjo ndryshon nëse ai lojtar quhet Dani Alves, Messi, Ronaldo apo Ibrahimovic. Sepse këto janë tipe lojtarësh të cilët luftojnë për punën e tyre dhe nuk pranojnë askënd t’iu thotë se ka mbaruar”, u shpreh Alves.