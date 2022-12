Dani Alves s’përmbahet në rrjetet sociale: Messi, more bir k*rve…!

Dani Alves kishte ëndërr ta fitonte Kupën e Botës me Brazilin, megjithatë feston dhe suksesin e Argjentinës, edhe pse diçka e tillë është e palogjikshme për një brazilian të thjeshtë. 39-vjeçari, me gjithë polemikat që mund të krijojë qëndrimin tij, u dorëzua para madhështisë së Lionel Messit, mikut të tij, të cilit i rezervoi një mesazh plot elozhe.

“Nuk më intereson çfarë më thonë. Messi, more bir kurve, ky Botëror të donte, futbolli të do dhe të gjithë ne që e duam futbollin të respektojmë dhe të përgëzojmë për këtë moment. Shijojeni me familjen tuaj dhe me ata që keni pranë. Si një brazilian dhe një amerikano-jugor e di se kjo është më shumë se të fitosh një Kupë Bote. Rroftë futbolli dhe të gjithë ata që e duan këtë sport”, shkruan Dani Alves.