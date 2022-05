De Jong drejt Mancheter United? Ten Hag pret “lejen” e Xavit

Fundi i sezonit është shumë pranë dhe merkato gjithashtu. Në Barcelonë është koha për të rindërtuar skuadrën dhe kjo jo vetëm nëpërmjet blerjeve, por edhe shitjeve. Një nga emrat më të lakuar për t’u larguar në fund të sezonit është mesfushori Frenkie De Jong.

Holandezi po mbyll edicionin e tretë në Spanjë me katalanasit dhe ndonëse është një nga lojtarët titullar, klubi e mirëpret largimin e tij dhe kjo përkthehet edhe në të ardhura. Klubi më i interesuar për shërbimet e tij është Manchester United, por anglezët ende nuk janë shfaqur në horizont me një ofertë konkrete. Ideja e kësaj lëvizje përforcohet akoma edhe më shumë me zyrtarizimin e Ten Hag në krye të skuadrës së United për sezonin e ardhshëm.

Manchester kërkon të përfitojë nga kjo situatë, jo vetëm për faktin e teknikut holandez, i cili e njeh mjaft mirë mesfushorin dhe e ka shprehur hapur admirimin për të, por edhe nga fakti se Pogba mund t’i thotë “lamtumirë” United në fund të sezonit. Bëhet fjalë për dy lojtarë me karakterisitika të ndryshme, por me statistikat e treguara De Jong është potencialisht zëvendësuesi ideal i mesfushorit francez. Kontrata e holandezit me Barcelonën përfundon në verën e vitit 2026 (qershor 2026) dhe kartoni i tij në treg vlerësohet rreth 70 milionë euro, një shumë e cila për arkat e klubit anglez mund të përballohet duke ditur se bëhet fjalë për një lojtarë të kalibrit botëror.

Manchester United po studion nga afër situatën, ndërsa mediet angleze bëjnë me dije se drejtuesit e klubit janë shumë pranë nisjes së bisedimeve me homologët e tyre dhe agjentin e lojtarit. Ajo që mbetet për t’u parë është vendimi i teknikut Xavi, i cili së fundmi i kërkoi klubit të rishikonte kontratën francezit Dembele duke vendosur “veton” për qëndrimin e tij dhe nëse diçka e tillë ndodh edhe me De Jong, atëherë pavarëisht ofertës, klubi mund të bëjë “rezistencë” ndaj largimit të De Jong.