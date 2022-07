De Ketelaere/ Gjithçka shtyhet për të hënën, detajet e transferimit te Milani

Pas javë të tëra tratativash në të cilat ka peshuar shumë dëshira e lojtarit, Charles De Keteleare është gati të veshë fanellën e Milanit, diçka për të cilën i duhet të presë dhe pak ditë.

Belgu, për të cilin është arritur akordi total me Brugge për 32 milionë euro plus 3 të tjera në formë bonusesh, dhe ruajtjen e një përfitimi prej 12.5 % në rast rishitjeje, do të jetë në Itali këtë fundjavë, më saktë mbrëmjen e së dielës, me vizitat mjekësore dhe firmën që janë parashikuar për të hënën, edhe pse kuqezinjtë këtë të shtunë, do të jenë të përqendruar te miqësorja me Marsejën, e cila do të transmetohet drejtpërdrejt në Supersport 3 duke nisur nga ora 18.00.

Me fillimin e javës së re janë programuar testet fizike dhe firma në kontratën e re që i siguron De Ketelaere 2.3 milionë euro në vit deri në 30 qershor të 2027. Trekuartisti do të mbajë fanellën me numrin 90, të njëjtin me atë që kishte te eksperienca e tij te Brugge që mbyllet pas 4 sezonesh, mes 120 prezencash dhe 25 golash.

Stefano Pioli do të nisë të punojë menjëherë për ta integruar në skemën e Milanit, dy javë para nisjes së kampionatit nuk ka kohë për të humbur për një element që pritet të jetë vendimtar në fazën sulmuese, arsye për të cilën e presin me krahë hapur në ambientin kuqezi.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE