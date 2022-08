De Ketelaere zgjedh numrin në fanellë, merr numrin që e ka veshur edhe ish-lojtari i Tiranës

Charles De Ketelaere është lojtari më i ri i Milanit teksa kuqezinjtë kanë shumë pritshmëri tek belgu që ka firmosur një kontratë deri në vitin 2027 dhe që i kushtoi arkave të italianëve plot 35 milionë euro.

Së fundmi, 21-vjeçari ka zgjedhur edhe numrin në fanellë ndërsa do të mbajë veshur bluzën me numër 90. Një zgjedhje e veçantë për De Ketelaere, teksa numri 90 tek kuqezinjjtë nuk ka ndonjë histori të veçantë dhe së fundmi këtë fanellë e ka veshur vëllai i Donnarummës, Antonio Donnarumma.

Por, numrin 90-tek Milan e ka mbajtur edhe një ish-lojtar i Tiranës, Nnamdi Oduamadi i cili ka qenë pjesë e bardhebluve në sezonin 2018-2019 me afrikanin që regjistroi 11 paraqitje dhe 1 gol me kryeqytetasit. Kështu, në të kaluarën, fanella me numrin 90-të nuk i ka bërë të festojnë shpesh tifozët e Milan me Ketelaere që do të kërkoj të ndryshoj këtë histori.