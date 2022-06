De Ligt paralajmëron Juventus: Dy herë në vend të katërt, kërkoj më të mirën!

Dy sezonet e fundit kanë rezultuar tejet zhgënjyese për Juventusin si në Europë, po ashtu edhe në kampionat. Tashmë, Zonja e Vjetër nuk është më padrone e Serisë A dhe dy edicione me radhë i ka mbyllur në vendin e katërt, shumë larg pritshmërive të tifozëve.

Por, dështimi sjell edhe pakënaqësi në organikën e skuadrës teksa një nga ata lojtarë që ka oferta të shumta dhe mund të largohet është Matthijs De Ligt. Holandezi në një intervistë të fundit thekson se dy vende të katërta nuk janë aspak një sinjal pozitiv, ndërsa shton se për veten e tij kërkon gjithnjë më të mirën.

“Kur të vijë momenti i duhur do nis të mendojë nëse do të rinovojë me Juventusin apo do të mendojë për një aventurë të re. Dy kampionatet e fundit i kemi mbyllur në vendin e katërt dhe nuk është aspak një sinjal pozitiv. Unë shikoj gjithnjë më të mirën për veten time dhe jam në kërkim të projektit të duhur sportiv.

Personalisht, mendoj se sezoni i fundit ka qenë ndër më të mirët për mua në aspektin e minutave që kam luajtur. Kam treguar që pavarësisht dëmtimeve te Bonuccit dhe Chiellinit kam qenë i aftë të marr përsipër përgjegjësitë në mbrojtje, mendoj se ka shkuar mirë dhe se tashmë kam hedhur një hap më shumë në karrierë”, u shpreh De Ligt.

Kontrata e holandezit me Juventus është e vlefshme deri në vitin 2024 ndërsa 22-vjeçari është prej kohësh në fokusin e Barcelonës që e kërkon prej koës kur De Ligt ishte ende pjesë e Ajax.