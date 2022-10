De Rossi debuton me humbje, shmanget përplasja me ish-skuadrën e tij

Daniele De Rossi debuton me humbje në pankinën e Spalit dhe jo në një nje ndeshje me pak rëndësi. Skuadra e ish-kapiteni të Romës (tashmë ka nisur karrierën e trajnerit) u mposht 1-0 përballë Genoas, me këtë të fundit që siguron kualifikimin në fazën e 1/8-ave të Kupës së Italisë.

Golin e vetëm të këtij takimi të luajtur në “Marassi” e shënoi Gudmundsson me penallti në fundin e pjesës së parë. Nëse Spali do ta kishte kaluar këtë kundërshtare, në fazën tjetër do t’i jepte kënaqësinë De Rossit të përplasej me Romën, ekipin ku kaloi thuajse gjithë karrierën e tij futbollistike (në fund luajti për një kohë të shkurtër te Boca Juniors).

Spali nuk është në pozita komode në Serinë B. Pas nëntë javëve të para renditet në vendin e 13-të me 10 pikë, shumë larg dy vendeve të parë që sigurojnë ngjitjen direkt në elitë ne futbollit italian.