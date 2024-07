De Zerbi: Bëjmë krenarë tifozët e Marseille, skuadra do të ndryshojë shumë

Emri i tij u lakua si kandidat për të drejtuar klube të mëdha si Bayerni i Mynihut apo Barcelona, megjithatë trajneri italian Roberto De Zerbi përfundoi te francezët e Marseille, ku ka nisur zyrtarisht aventurën dhe që në konferencën e parë për shtyp është përpjekur të ngrejë entuziazmin e tifozerisë.

“Vij në një klub të madh, me traditë në Francë dhe Europë. Këtë sezon kemi vetëm kampionatin dhe do të mundohemi të marrim maksimumin, duke përfituar nga fakti që do të luajmë vetëm një ndeshje në javë, por duam sa më shpejt rikthimin në Europë. Tifozëve u premtoj se do të jenë krenarë për skuadrën e tyre”, u shpreh italiani.

Marseille po përgatit ndryshime të shumta në merkato, gjë që konfirmohet edhe nga De Zerbi, i cili ka komentuar edhe mundësinë e transferimit të talentit anglez Mason Greenwood.

“Kam folur me presidentin dhe drejtorin sportiv, të cilët nuk më kanë premtuar hënën, por e sigurt është që skuadra do të ndryshojë shumë në këtë merkato. Greenwood është një djalë i talentuar, por nuk kemi firmosur ende. Nëse do të vinte, do të isha shumë i lumtur dhe do ta trajtoja si djalin tim. Është futbollist i nivelit të lartë dhe do të na ndihmonte shumë”, u shpreh De Zerbi.