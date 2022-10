“Dëgjoje një idiot si unë”, Nunez zbulon mesazhin e veçantë nga idhulli i tij

Liverpooli shpenzoi 80 milionë euro për kartonin e Darwin Nunez në merkaton e verës. Sulmuesi uruguaian ka shënuar dy gola në tri ndeshjet e fundit mes kampionatit dhe Champions League.

23-vjeçari po përshtatet gradualisht me ekipin e ri dhe stilin e futbollit ishullor, teksa ka marrë një këshillë nga Luis Suarez, shoku i tij në Kombëtare, një goleador që e di mirë se çfarë do të thotë të lush në “Anfield”.

Vetë Nunez, tregon mesazhin e marrë nga “El Pistolero” pas kartonit të kuq që mori ndaj Crystal Palace. “Nuk janë të shumtë ata që do kishin marrë mundimin të më dërgonin mesazh pas atij ndëshkimi.

Darwin Nunez was given red card when Liverpool v Crystal Palace in Anfield

