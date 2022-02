Deklarata e Kukësit: Longo ka besimin e klubit, lajmet për largimin e tij dashakeqe

Klubi i Kukësit ka publikuar pas ndeshjes me Teutën një deklaratë zyrtare për të sqaruar pozicionin e trajnerit Diego Longo. Në këtë qëndrim publik theksohet se italiani jo vetëm që nuk do të largohet, por ka besim e plotë të drejtuesve.

“Komunikatë e klubit!

Menjëherë pas ndeshjes ndaj Teutës, kundrejt klubit tonë kanë nisur publikimet e lajmeve të pavërteta dhe dashakeqe nga “Panorama Sport” dhe aludimet se trajneri Diego Longo ka dhënë dorëheqjen. Futboll Klub Kukësi hedh poshtë këto lajme të pavërteta dhe kërkon që kjo media të tregohet profesionale karshi Kukësit ashtu si klubi ka treguar profesionalitet dhe ka qenë gjithmonë i hapur për të gjitha mediat.

Futboll Klub Kukësi konfirmon pozicionin e trajnerit Diego Longo dhe siguron të gjithë se trajneri do të vazhdojë të jetë në drejtimin e Kukësit. Barazimi ndaj Teutës, normalisht nuk ishte një rezultat pozitiv, por stafi teknik do të analizojë ndeshjen dhe do të nisin përgatitjet për ndeshjen e radhës ndaj Partizanit.

Stafi drejtues ka besim të plotë te trajneri Longo dhe te futbollistët e skuadrës dhe nuk ka asnjë lloj presioni karshi tyre nga ana e klubit, duke qenë se po bëhet një punë shumë e mirë dhe jemi në garë për objektivat sezonalë që kemi.

Edhe një herë tjetër, kërkojme nga mediat që të tregohen profesionale karshi klubit dhe për çdo informacion që kërkojnë, mund të kontaktojnë zyrën e shtypit, e jo të informohen nga njerëz keqdashës të jashtëm që kërkojnë me çdo kusht të dëmtojnë klubin tonë.

Zyra për shtyp

FK Kukësi”